Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken,...
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken,...

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken,...

7 saat önce

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor.

MSB:

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." - ANKARA

YPG, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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