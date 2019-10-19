MSB: " TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG 'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak

Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor