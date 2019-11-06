MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li...
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MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:44 Kaynak: AA
MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor."
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleştirildi Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız