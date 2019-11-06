Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li...
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li...

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li...

6 saat önce

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

MSB:

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor."

YPG, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleştirildi
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