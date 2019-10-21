MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken,...
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MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 32 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 32 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
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