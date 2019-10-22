MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı...
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MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:02 Kaynak: AA
MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/ PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı."
Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum Güvenlik kaynakları: Saat 22.00'de bu iş biter, hala terörist varsa öldürülür Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki tünelleri ortaya çıkarıldı