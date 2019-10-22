Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı...
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı...

MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı...

1 saat önce

MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı.

MSB:

MSB: "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/ PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı."

YPG, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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