Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı...
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı...

MSB: "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı...

1 saat önce

MSB: "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

MSB:

MSB: "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/ PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

YPG, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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