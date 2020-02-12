MSB: "TSK, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır' - Son Dakika

MSB: "TSK, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib halkının yanında olduğunu bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib halkının yanında olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK, Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir."

Paylaşımda, Esed rejiminin saldırılarında yaralananlar ve ağır kış koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışanların fotoğraflarına da yer verildi.

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "TSK, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]