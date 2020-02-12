Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib halkının yanında olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK, Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlib'li kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir."

Paylaşımda, Esed rejiminin saldırılarında yaralananlar ve ağır kış koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışanların fotoğraflarına da yer verildi.