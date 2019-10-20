MSB: "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120...
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MSB: "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte"
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:30 Kaynak: AA
MSB: " TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/ YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte"
Trump'tan ateşkes açıklaması: Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor İsrail basınından Barış Pınarı Harekatı itirafı: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü