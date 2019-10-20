Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120...
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120...

MSB: "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120...

1 saat önce

MSB: "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte"

MSB:

MSB: " TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/ YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte"

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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