Son Dakika › Güncel › MSB: TSK uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyor - Son Dakika
MSB: TSK uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:30 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" denildi. Açıklamada, Türk askerinin Suriyeli bir çocukla yakından ilgilenmesine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
ANKARA, -
Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı