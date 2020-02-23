MSB: TSK, Van'a destek ulaştırılması için hazırlıklarını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: TSK, Van'a destek ulaştırılması için hazırlıklarını yaptı - Son Dakika

MSB: TSK, Van'a destek ulaştırılması için hazırlıklarını yaptı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yaptığını açıklandı.

MSB: TSK, Van'a destek ulaştırılması için hazırlıklarını yaptı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yaptığını açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" denildi.


TSK, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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