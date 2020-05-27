MSB: " TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak 'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK 'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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