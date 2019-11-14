Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist...
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist... - Son Dakika

MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist...

6 saat önce

MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi."

Metina, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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