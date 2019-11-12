Son Dakika Haberleri: MSB: "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...
Son Dakika Güncel MSB: 'TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava... - Son Dakika

MSB: "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...

7 saat önce

MSB: "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi."

Kandil Dağı, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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