MSB: " TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." - ANKARA

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