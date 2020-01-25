MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait (TSK) 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan 9'uncu nakliye uçağının bölgeye intikal ettiği bildirildi.