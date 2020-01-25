Son Dakika › Güncel › MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı - Son Dakika
MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı
57 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait (TSK) 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait (TSK) 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan 9'uncu nakliye uçağının bölgeye intikal ettiği bildirildi.
Son Dakika Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış