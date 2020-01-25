MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı - Son Dakika

MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı

57 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait (TSK) 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.

MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait (TSK) 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan 9'uncu nakliye uçağının bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı
Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 07:58:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]