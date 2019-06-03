MSB: "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak, ordumuza ve asil...
1 saat önce
MSB: "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak, ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:18 Kaynak: AA
MSB: " TSK
'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak, ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir."
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