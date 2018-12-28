Son Dakika Haberleri: Msb: "Tüm Tarafları Bölgeyi Daha Fazla İstikrarsız Hale Getirecek Kışkırtıcı Eylem ve Söylemlerden...

Msb: "Tüm Tarafları Bölgeyi Daha Fazla İstikrarsız Hale Getirecek Kışkırtıcı Eylem ve Söylemlerden...

1 saat önce

MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz.

Msb:
MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA

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