Msb: "Tüm Tarafları Bölgeyi Daha Fazla İstikrarsız Hale Getirecek Kışkırtıcı Eylem ve Söylemlerden...
1 saat önce
MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz.
MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA
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