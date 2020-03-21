MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs... - Son Dakika

MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs...

6 saat önce

MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor.

MSB:

MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Koronavirüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:44 Kaynak: İHA

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