MSB 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde daha önce tespit edilen yerlere helikopterlerle, tanklarla ve uçaklarla atış yapıldığı görüldü. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Tarihe sığmayan şana, Bayrağa renk veren kana, Ölümden korkmayan cana selam olsun. Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!" denildi. - ANKARA