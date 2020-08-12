MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı - Son Dakika

TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan detaylar MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

BAKÜ - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.