MSB: "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak" - Son Dakika

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. (3)

MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak.