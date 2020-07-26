MSB: Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını kınayarak, "Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" denildi.