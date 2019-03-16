Msb: "Türk Deniz Kuvvetleri Unsurları Tarafından Çanakkale Boğazı'nda Denizde Resmi Geçit Töreni...

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı'nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı'nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde 18 Mart 2019 Pazartesi günü Çanakkale Şehitler Abidesinde icra edilecek törenle koordineli şekilde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı'nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceği belirtilerek, bu kapsamda; Denizde Resmi Geçit Töreninin 18 Mart günü öğleden sonra Marmara Denizi yönünden Ege Denizi'ne doğru yapılacağı kaydedildi.



Geçişe Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, korvetler, hücumbotlar, amfibi gemiler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, kurtarma gemileri ve çıkarma gemilerinden müteşekkil toplam 19 unsurun iştirak edeceği vurgulanarak, TCG KEMALREİS (F-247)'in Nara Burnu'ndan dönüşü ile tören geçişi başlayacağı ve Çanakkale Şehitler Abidesi önünden geçişte Çanakkale Şehitleri topla ve çimariva ile selamlanacağı bildirildi. - ANKARA

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