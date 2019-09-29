MSB: Türk hava sahasını ihlal eden İHA vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, milliyeti tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısındaki hava sahasını 6 kez ihlal eden insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı.



Açıklamada, "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü." denildi.