MSB: Türk hava sahasını ihlal eden İHA vuruldu
24 dakika önce
MSB: Türk hava sahasını ihlal eden İHA vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, milliyeti tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısındaki hava sahasını 6 kez ihlal eden insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı.
Açıklamada, "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:31
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