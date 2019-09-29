Son Dakika Haberleri: MSB: Türk hava sahasını ihlal eden İHA vuruldu
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MSB: Türk hava sahasını ihlal eden İHA vuruldu

24 dakika önce

MSB: Türk hava sahasını ihlal eden İHA vuruldu

MSB: Türk hava sahasını ihlal eden İHA vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, milliyeti tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısındaki hava sahasını 6 kez ihlal eden insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı.


Açıklamada, "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kilis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:31 
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