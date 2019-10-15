Son Dakika Haberleri: - MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel...
Son Dakika Güncel - MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel...

- MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel...

2 saat önce

- MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.

- MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.

- MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel...

Barış Pınarı Harekatı, Türk Kızılayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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Hülya Koçyiğit Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
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