- MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel...
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- MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
- MSB: Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.
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