Son Dakika Haberleri: MSB: " Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini...
Son Dakika Yaşam MSB: ' Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini...

MSB: " Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad'a yardım malzemeleri ulaştı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Türk Kızılayı, Telabyad, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor
Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:41:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: " Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]