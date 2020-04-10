MSB, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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MSB, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asil milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca ve kahramanca çalışan, teröristle mücadelede omuz omuza görev yaptığımız Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:44 Kaynak: AA
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