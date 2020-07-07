MSB: "Türk-Rus 20'inci ortak devriyesi icra edildi" - Son Dakika

MSB: "Türk-Rus 20'inci ortak devriyesi icra edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:27 Kaynak: İHA
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