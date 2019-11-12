Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın...
Son Dakika Güncel MSB: 'Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın... - Son Dakika

MSB: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın...

6 saat önce

MSB: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın güvenliğine hassasiyet gösterilerek devam ediyor"

MSB:

MSB: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın güvenliğine hassasiyet gösterilerek devam ediyor"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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