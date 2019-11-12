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MSB: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın...
6 saat önce
MSB: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın güvenliğine hassasiyet gösterilerek devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:12 Kaynak: AA
MSB: "Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimiz ve halkın güvenliğine hassasiyet gösterilerek devam ediyor"
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