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MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:22 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Aynularap bölgesinde gerçekleştirilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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