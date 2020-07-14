MSB: Türk-Rus devriyesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi - Son Dakika

MSB: Türk-Rus devriyesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de icra edilen 21'inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti sırasında teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenlendiğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de icra edilen 21'inci Türkiye- Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti sırasında teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenlendiğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci Türkiye-Rusya Federasyonu birleşik devriye faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde icra edilen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:26 Kaynak: DHA
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