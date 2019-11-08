Son Dakika Haberleri: MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı
Son Dakika Güncel MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda Kamışlı- Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesinin tamamlanmasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.


Derik, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:27 Kaynak: DHA
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