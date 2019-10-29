Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır"
Son Dakika Güncel MSB: 'Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır'

MSB: "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır"

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergahlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Ekim'de Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Bakanlıktan yapılan 5 maddelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.

3. Mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergahlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.

4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MSB: Rasulayn'da arama faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı 34 bin terör örgütü YPG mensubunun güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 23:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]