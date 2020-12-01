MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı - Son Dakika

MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı

01.12.2020 10:43
MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes kapsamında; Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlanıp, mutabakatın imzalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes kapsamında; Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlanıp, mutabakatın imzalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde teşkil edilecek, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.


Ermenistan, Azerbaycan, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı - Son Dakika


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