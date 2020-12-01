MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."
01.12.2020 10:31
MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır.
MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."
Türk, Rus, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB: 'Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır.' - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili son durum: Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi