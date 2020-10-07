MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKKYPG'li teröristi... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

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ANKARA,