Son Dakika Haberleri: Msb: "Türk Silahlı Kuvvetleri Tüm Harekat Alanlarında, Halkın Özlediği, Beklediği Şefkat Eli...

Msb: "Türk Silahlı Kuvvetleri Tüm Harekat Alanlarında, Halkın Özlediği, Beklediği Şefkat Eli...

1 saat önce

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Msb:
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:12 Kaynak: AA

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