Msb: "Türk Silahlı Kuvvetleri Tüm Harekat Alanlarında, Halkın Özlediği, Beklediği Şefkat Eli...
1 saat önce
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri
tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye
'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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