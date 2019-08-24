MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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