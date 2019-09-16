MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Mehmetçik, teslim aldığı teröriste yaptığı hareketle mest etti MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde babası öldürülmüştü! Babasının katilinin evinin yanışını böyle izledi