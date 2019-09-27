MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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