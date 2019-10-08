Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...
Son Dakika Güncel MSB: 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...

57 dakika önce

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Hakurk, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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