Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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