Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.10.2022 11:03
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' MİT'ten, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna Irak'ın kuzeyinde operasyon MİT'ten, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna Irak'ın kuzeyinde operasyon
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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