MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda...
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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