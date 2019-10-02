Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda...
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda...

1 saat önce

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor.

MSB:

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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