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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra...
11 dakika önce
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti." - ANKARA
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