MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra... - Son Dakika

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra...

11 dakika önce

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti.

MSB:

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti." - ANKARA

Sağlık Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bahar Kalkanı Harekatı" mesajı: Tüm hain elleri kıracağız
Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı Suriye'de düşürülen Esed'in 2 jetini de aynı Türk F-16'sı radarını kapatıp vurdu

Son Dakika Haberleri
09:46 Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina tatilleri sonrası ilk kez yan yana görüntülendi
09:05 Korumanın imkansız aşkı
08:44 Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisine dahil oldu
07:37 Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 11:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]