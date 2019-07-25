Son Dakika Haberleri: MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır.
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MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır.

24 dakika önce

MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır.

MSB:
MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı"
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:02 Kaynak: AA
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