Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde...
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MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde...

58 dakika önce

MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı.

MSB:
MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı." - ANKARA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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