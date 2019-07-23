MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde...
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MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı.
MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
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