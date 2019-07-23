Son Dakika Haberleri: MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde...
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MSB: "Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde...

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın Milli Savunma Bakanlığında icra edildiğini açıkladı.

MSB:
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışmanın Milli Savunma Bakanlığında icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/ Ankara'da icra edildi.Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı." - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
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