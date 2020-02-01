MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB, 'Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot... - Son Dakika

MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot...

23 dakika önce

MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı.

MSB,

MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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