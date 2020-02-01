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MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot...
23 dakika önce
MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı." - ANKARA
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