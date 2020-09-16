Son dakika haberleri | MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecek
Son dakika haberleri: MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecekMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.
MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecek
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek" denildi.
ANKARA, -
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