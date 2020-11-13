MSB: "Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmeler yarın devam edecek" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlanarak görüşmelere yarın devam edileceğini duyurdu.

MSB'den yapılan bilgilendirmede, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir" ifadelilerine yer verildi. - ANKARA